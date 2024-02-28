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Законодательство РК

Казахстан и Узбекистан намерены вывести взаимодействие на новый уровень

Казахстан и Узбекистан намерены вывести взаимодействие на новый уровень Фото: пресс-служба МИИР РК
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 февраля ратифицировали договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров сообщил, что договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях совершен в Ташкенте 22 декабря 2022 года.

"Целью договора является выведение казахстанско-узбекских отношений на новый уровень взаимодействия и двустороннего сотрудничества, а также содействие дальнейшему укреплению независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивому экономическому развитию двух государств", – отметил он.

В заключении профильного комитета сказано, что согласно статье 1 договора, Казахстан и Узбекистан строят и развивают долгосрочные союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, а также добросовестного выполнения взаимных обязательств.

"На основании договора страны подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса. 

В рамках договора стороны также учредили Высший межгосударственный совет, возглавляемый главами государств, который определяет стратегические направления развития союзнических отношений и рассматривает наиболее важные вопросы, связанные с общими интересами двух государств.

В целом, договором предусматривается взаимодействие сторон в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах разоружения и нераспространения всех видов оружия массового уничтожения и средств их доставки, в деле укрепления мира и согласия в регионе, в вопросе противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также при определении позиций по основным международным проблемам и вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках договора страны также намерены создавать благоприятные условия для углубления взаимной экономической кооперации, укрепления и наращивания торгового оборота, инвестиционной деятельности, предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, развития взаимосвязанной транспортной системы, сохранения духовной и культурной близости народов двух стран, углубления взаимных связей в сфере науки, образования, медицины, спорта, культуры, туризма, обмена информацией.

"По данному договору, стороны продолжают сотрудничество на основе равноправия и взаимовыгодных отношений в энергетической сфере, в целях обеспечения экологической и продовольственной безопасности, а также в вопросе защиты права собственности и имущества юридических и физических лиц другой стороны на своей территории", – сказано в заключении.

Также в договоре предусмотрены положения, согласно которым стороны предпринимают меры по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов и эксплуатации водохозяйственных сооружений, внедрению водосберегающих технологий.

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