В Алматинской области снизили цену на газ после проверок прокуратуры

Жителям поселков Шамалган, Жандосов, Шалкар, Енбенши, Уштерек, Кумарал, МТФ Турар и садоводческих обществ Арай, Аянат, Дархан, Барколь снизили тариф на газ. Об этом рассказали в прокуратуре Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

С начала года жители были недовольны высоким тарифом на газ от компании ТОО "Сигма-ГАЗ".

Прокуратура провела анализ тарифа образования по реализации товарного газа. Во время проверок нашли нарушения антимонопольного законодательства, допущенного Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области в 2021 году.

Прокуратура внесла акт надзора об отмене приказа руководителя о тарифе в размере 37,5 тенге за 1 кубометр газа, проведению экспертизы цены по факту увеличения тарифа.

С 1 апреля цена тарифа снизится до 28,95 тенге за кубометр газа с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). А газоснабжающую организацию ТОО "Сигма – ГАЗ" оштрафовали на сумму более 2 млн тенге.

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