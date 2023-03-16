В Алматинской области снизили цену на газ после проверок прокуратуры
С начала года жители были недовольны высоким тарифом на газ от компании ТОО "Сигма-ГАЗ".
Прокуратура провела анализ тарифа образования по реализации товарного газа. Во время проверок нашли нарушения антимонопольного законодательства, допущенного Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области в 2021 году.
Прокуратура внесла акт надзора об отмене приказа руководителя о тарифе в размере 37,5 тенге за 1 кубометр газа, проведению экспертизы цены по факту увеличения тарифа.
С 1 апреля цена тарифа снизится до 28,95 тенге за кубометр газа с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). А газоснабжающую организацию ТОО "Сигма – ГАЗ" оштрафовали на сумму более 2 млн тенге.
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