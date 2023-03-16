Нацбанк: Инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана в феврале

В Национальном банке Казахстана рассказали об инфляционных тенденциях в регионах страны в феврале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из комментария начальника управления мониторинга реального сектора Департамента денежно-кредитной политики НБК Игоря Осипова, в феврале годовая инфляция в стране ускорилась, составив 21,3% (в январе – 20,7%).

"В разрезе регионов инфляция ускорилась в 17 регионах, а в трех регионах – замедлилась. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, Астане и Акмолинской области". Игорь Осипов

По его данным, цены на продовольственные товары в феврале выросли на 26,2% г/г (в январе – 25,7%).

Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (32,1%), а минимальный – в Алматы (24,6%).

Он отметил, что темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 20,5% г/г (в январе – 20,2%).

Максимальное значение зафиксировано в Астане (31,3%), минимальное – в Алматинской области (16,1%).

Также он рассказал, что цены на платные услуги в феврале повысились на 15% г/г (в январе – 14,2%).

При этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской области (20,2%), значительно ниже – в Шымкенте (11,2%).

"В феврале 2023 года рост месячной инфляции в стране ускорился, составив 1,3%, что значительно выше среднего значения февральской инфляции за последние пять лет (за 2018-2022 годы: 0,6%)". Игорь Осипов

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