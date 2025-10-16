#АЭС в Казахстане
Финансы

В Нацбанке назвали регион Казахстана, в котором максимально выросли цены на продукты

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 16:59 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 16 октября 2025 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) рассказали об инфляционных тенденциях в регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в сентябре годовая инфляция в Казахстане составила 12,9% (в августе – 12,2%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 18 регионах, замедление – в 1, а сохранение на прежнем уровне – в 1 регионе.

Фото: БНС АСПР РК

"Цены на продовольственные товары в сентябре составили 12,7% в годовом выражении (в августе – 11,7%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в  области Улытау (15,8%), а минимальный – в Алматы (9,2%)".Пресс-служба НБК

Также продовольственные товары подорожали выше уровня по стране (12,7% г/г) в Акмолинской (15,5%) области, Шымкенте (14,8%), Карагандинской и Северо-Казахстанской (по 14,6%) областях, Астане (14,3%), Западно-Казахстанской (13,9%), Туркестанской (13,6%),  области Жетысу (13,4%), Павлодарской (13,1%), Алматинской (12,9%) и Актюбинской (12,8%) областях.

"По итогам сентября рост цен на непродовольственные товары составил 10,8% в годовом выражении (в августе – 9,7%). Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области (13,2%), минимальное – в Алматы (8,6%)".Пресс-служба НБК

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (10,8% г/г), также отмечен в области Улытау (12,9%), Акмолинской области (12,7%), области Абай (12,3%), Северо-Казахстанской (12,1%), Мангистауской (12%), Карагандинской областях и области Жетысу (11,9%), Атырауской (11,5%), Восточно-Казахстанской (11,3%), Алматинской и Кызылординской (10,9%) областях.

"Темп роста цен на платные услуги в сентябре остался неизменным на уровне 15,3% в годовом выражении (в августе – 15,3%). Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Кызылординской области (9,6%)".Пресс-служба НБК

Выше общереспубликанского уровня (15,3% г/г) цены на платные услуги выросли в Алматы (20,6%), Карагандинской (17,7%), Западно-Казахстанской (17,6%), Атырауской (17,3%) и Алматинской (16,2%) областях.

Фото: БНС АСПР РК

Как отметили в Нацбанке, в сентябре месячная инфляция в стране составила 1,1%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Актюбинской области (1,7%).

Фото: БНС АСПР РК

Ранее мы писали, что в Казахстане на рынке основных продуктов питания зафиксирована стабилизация. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
