В Нацбанке назвали регион Казахстана, в котором максимально выросли цены на продукты

Сегодня, 16 октября 2025 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) рассказали об инфляционных тенденциях в регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в сентябре годовая инфляция в Казахстане составила 12,9% (в августе – 12,2%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 18 регионах, замедление – в 1, а сохранение на прежнем уровне – в 1 регионе.

Фото: БНС АСПР РК

" Цены на продовольственные товары в сентябре составили 12,7% в годовом выражении (в августе – 11,7%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в области Улытау (15,8%), а минимальный – в Алматы (9,2%)". Пресс-служба НБК

Также продовольственные товары подорожали выше уровня по стране (12,7% г/г) в Акмолинской (15,5%) области, Шымкенте (14,8%), Карагандинской и Северо-Казахстанской (по 14,6%) областях, Астане (14,3%), Западно-Казахстанской (13,9%), Туркестанской (13,6%), области Жетысу (13,4%), Павлодарской (13,1%), Алматинской (12,9%) и Актюбинской (12,8%) областях.

"По итогам сентября рост цен на непродовольственные товары составил 10,8% в годовом выражении (в августе – 9,7%). Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области (13,2%), минимальное – в Алматы (8,6%)". Пресс-служба НБК

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (10,8% г/г), также отмечен в области Улытау (12,9%), Акмолинской области (12,7%), области Абай (12,3%), Северо-Казахстанской (12,1%), Мангистауской (12%), Карагандинской областях и области Жетысу (11,9%), Атырауской (11,5%), Восточно-Казахстанской (11,3%), Алматинской и Кызылординской (10,9%) областях.

" Темп роста цен на платные услуги в сентябре остался неизменным на уровне 15,3% в годовом выражении (в августе – 15,3%). Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Кызылординской области (9,6%)". Пресс-служба НБК

Выше общереспубликанского уровня (15,3% г/г) цены на платные услуги выросли в Алматы (20,6%), Карагандинской (17,7%), Западно-Казахстанской (17,6%), Атырауской (17,3%) и Алматинской (16,2%) областях.

Фото: БНС АСПР РК

Как отметили в Нацбанке, в сентябре месячная инфляция в стране составила 1,1%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Актюбинской области (1,7%).

Фото: БНС АСПР РК

