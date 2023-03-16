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Слухи о назначении Сергея Гайдая послом Украины в Казахстане прокомментировали в МИД

Как работает посольство Украины в Казахстане, рассказали в МИД Фото: kazakhstan.mfa.gov.ua
Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко в кулуарах сената рассказал, как работает посольство Украины в Казахстане без посла, а также прокомментировал информацию о возможном назначении на этот пост Сергея Гайдая, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Роман Василенко озвучил процедуру назначения иностранного посла.
"В целом процедура назначения посла любой страны в другом государстве предусматривает процедуру получения агремана – это согласие. То есть заранее в данном случае украинская сторона будет запрашивать или уже запрашивает, я просто не знаю ситуацию, согласие принимающей стороны. Принимающая сторона дает далее согласие либо просто молчит длительный период – в дипломатии не принято отказывать. Это стандартная процедура". Роман Василенко
Между тем он заявил, что не владеет информацией о том, был ли уже запрос на назначение главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая послом Украины в Казахстане.
"Я так же как и вы читаю в новостях о том, что Украина планирует назначить его послом. В целом, посольство Украины в Казахстане работает, но оно возглавляется временным поверенным в делах – обычно такая функция возлагается на следующего старшего дипломата, когда посол отсутствует. Сейчас такая ситуация с посольством Украины в Казахстане". Роман Василенко

Ранее он рассказал, когда МИД рассчитывает завершить процесс демаркации границы Казахстана с Россией.

Он также указал на завершение регулирования вопроса госграницы с Узбекистаном. 


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