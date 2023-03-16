Сенаторы приняли поправки по децентрализации власти

Депутаты Сената приняли во втором чтении законопроекты касающиеся передачи полномочий от центральных госорганов в местные исполнительные, сообщает Zakon.kz.

Сенаторы приняли законопроект по административной реформе и сопутствующие к нему. Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, выступающий с докладом, отметил, что децентрализация системы управления является основной частью эффективного управления и развития.

"Например, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) полагает, что децентрализация власти приведет к более подотчетному, открытому госуправлению, снижению коррупции, а также к активному участию граждан в политической жизни. Таким образом, были разработаны проекты Конституционного закона и закона, направленные на дальнейшую децентрализацию системы госуправления". Бауыржан Омарбеков

Законопроекты разработаны, основываясь на следующих подходах разграничения полномочий по:

передаче от правительства к центральным госорганам компетенций по формированию госполитики и осуществлению международного сотрудничества в отраслях;

передаче от центральных государственных органов в местные исполнительные органы компетенций по реализации госполитики;

передаче от местных исполнительных органов областного уровня на районный уровень полномочий по обеспечению жизнедеятельности населения.

Поправки также касаются:

трансформации канцелярии премьер-министра в Аппарат Правительства;

эталонов флага и герба государства;

исключения компетенции правительства по формированию государственной политики в инвестиционной политики, культуры, образования и развития других сфер.

В целом предусмотрено перераспределение 513 функций между уровнями госуправления.



"При этом от уровня правительства в центральные госорганы передаются 487 функций. Местным исполнительным органам от центральных госорганов передаются 24 функции. В основном, функции, направленные на реализацию госполитики в областях социальной, молодежной политики, культуры, спорта и сельского хозяйства. Между министерствами перераспределяются 2 функции. Кроме того, в целях реализации поручения президента по дебюрократизации 242 функции исключаются, с закреплением на уровне положений госорганов". Бауыржан Омарбеков

При этом исключаются 132 функции правительства, дублирующие и не имеющие правовой нагрузки, 3 функции парламента.



"Например, функции госорганов по осуществлению международного сотрудничества и утверждению отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты. Принятие законопроектов станет очередным шагом в формировании эффективной системы госуправления. Это приведет к формированию оптимальной и эффективной структуры управления, за развитие которой будет нести ответственность не только правительство, но и конкретно руководство центрального госоргана. На сегодня, в рамках второго этапа новой административной реформы нами уже начата комплексная работа по дальнейшему расширению полномочий местных исполнительных органов". Бауыржан Омарбеков

Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал об эффекте от децентрализации системы госуправления.