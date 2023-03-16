В КГД прокомментировали ведение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников

В Комитете госдоходов прокомментировали поправки в Правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, сообщает Zakon.kz.

В КГД пояснили, что в 2022 году внесены поправки в ст. 29 Налогового кодекса, согласно которым на Комитет государственных доходов возлагается обязанность публиковать на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников.

"Данная поправка в целом направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям. Указанный реестр будут размещен по итогам 1 полугодия 2023 года после предоставления соответствующей отчетности", - сообщили в ведомстве.

В комитете напомнили, что с 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов лицами, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций.

Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д.

16 марта утром сообщалось, что в правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев добавлен пункт о том, что сведения, содержащиеся в базе данных, должны размещаться Комитетом госдоходов в "Реестре лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию".

Эти данные размещаются по итогам полугодия не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем на интернет-ресурсе КГД – kgd.gov.kz.



