Как алматинцы отметили Көрісу күні – Амал мерекесі

Празднование Наурыза в Алматы началось с концертной программы "Көрісу күні – Амал мерекесі". В этот день жители и гости города собирались на горе Кок-Тобе, чтобы поздравить друг друга с благополучным наступлением весны. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно традициям, на Амал мерекесі принято обмениваться теплыми рукопожатиями и крепкими объятиями, оказывать дань уважения старшему поколению и просить бата, говорить добрые пожелания друг другу. Главное требование Амал – уважение к старшим, забота о младших, поддержка слабых, помощь бедным. В этот день младшие по возрасту приветствуют старших, пожимают друг другу руки и обнимаются. Аксакалы благословляют молодых. В этот день прощаются прежние обиды, забывается вражда. Это День приветствия – праздник братства, скромности, благотворительности.

Чтобы поздравить друг друга с праздником, алматинцы пришли на Кок-Тобе. Там акимат города организовал праздничный концерт под открытым небом с названием "Көктөбедегі Амал күні". В нем приняли участие такие группы и артисты, как "Жігіттер", "Алатау серілері", Молдир Ауелбекова, Айгуль Косанова и творческие коллективы театра традиционного искусства "Алатау".

Фото: Zakon.kz

Несмотря на то, что выступление артистов проходило в будний день, зрителей было немало. Послушать национальные песни в исполнении любимых певцов пришло большое количество молодежи и пенсионеров.

Фото:Zakon.kz

Праздничная атмосфера, которая царила на Кок-Тобе, сближала всех, кто пришел на концерт. Совершенно незнакомые люди обнимались друг с другом и поздравляли с праздником.

Фото: Zakon.kz

Некоторые зрители не стеснялись танцевать перед сценой под любимую музыку. Особо активных поддерживали аплодисментами и улыбками.

Фото:Zakon.kz

"Я узнала об этом концерте из социальных сетей. Не могла пропустить такое светлое торжество. Всех казахстанцев я поздравляю с праздником. Сегодня добрый и светлый день. Пусть сегодня в каждом доме будет улыбка и теплота", – рассказала пенсионерка Дарига Букенова.

Многие алматинцы пришли на концерт в национальных костюмах.

Фото: Zakon.kz

С этого года праздник весны и обновления в Казахстане будут отмечать в новом формате. Завтра, 15 марта, казахстанцы отметят День милосердия, посвященный благотворительности, милосердию и добрососедству по всей стране. В отделе культуры акимата города Алматы отметили, что каждый день праздничной декады Наурыз мейрамы в городе будут проходить различные мероприятия, соревнования и акции.