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В Актюбинской области задержали вымогателей

В Актюбинской области задержали вымогателей Фото: Zakon.kz
Преступная группа, занимавшаяся вымогательством, задержана в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что подозреваемые неоднократно вымогали 2 млн тенге у предпринимателя.

"Во время передачи денег задержаны четыре жителя областного центра. При досмотре у одного из них изъято 900 тысяч тенге. Трое подозреваемых задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в ИВС УП города Актобе". Пресс-служба ДП Актюбинской области


По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство".

Ранее особо опасных преступников задержали во время спецоперации в Кызылорде.

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