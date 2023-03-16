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В Тихом океане произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

В Тихом океане произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано сейсмологами вблизи новозеландской островной дуги Кермадек, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки достигли магнитуды 7 баллов и были зафиксированы на расстоянии 1011 километров к югу от столицы Тонга, передает Геологическая служба США (USGS).

Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали, но сейсмологи предупреждают о возможном цунами, которое может нанести ущерб населенным пунктам на берегах Тихого океана, в том числе и столице Тонга - Нукуалофе, где проживают более 22 тысяч человек.

3 марта у побережья государства Вануату, находящегося в южной части Тихого океана, произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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Константин Вноровский
Океания
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