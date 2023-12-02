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На Филиппинах объявлена угроза цунами из-за землетрясения

На Филиппинах объявлена угроза цунами из-за землетрясения Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали 2 декабря 2023 года рядом с побережьем Филиппин. Об этом проинформировали представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сообщает Zakon.kz.

По их данным, эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к северо-востоку от муниципалитета Тагбина, в котором проживает порядка 10,6 тысячи человек.


На Филиппинах объявлена угроза цунами из-за землетрясения

Фото: скриншот

Очаг залегал на глубине 63 километров. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Объявлена угроза цунами.

О повреждениях и пострадавших в азиатской стране пока не сообщалось, сообщает Reuters.

17 ноября у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7. Тогда жертвами удара стихии стали не менее шести человек. Эпицентр находился в 60 километрах от 700-тысячного города Генерал-Сантос.

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