Президент Черногории распустил парламент за три дня до выборов
Об этом передает черногорский национальный телеканал RTCG.
По конституции республики, парламентские выборы должны пройти не ранее, чем через 60 и не позднее, чем через 100 дней с момента роспуска.
Ранее спикер Скупщины Даниела Джурович назначила президентские выборы на 19 марта.
В ближайшее воскресенье, 19 марта в Черногории пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Мило Джуканович выставил свою кандидатуру для переизбрания на второй срок.
Черногория — парламентская республика. Глава государства выполняет в основном представительские функции. Однако президент имеет большое значение при формировании кабмина и выдвижении кандидатуры премьера.
Ранее во Франции приняла пенсионную реформу в обход парламента.