Президент Черногории распустил парламент за три дня до выборов

Президент Черногории Мило Джуканович распустил Скупщину (парламент) за три дня до выборов главы государства, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает черногорский национальный телеканал RTCG.

По конституции республики, парламентские выборы должны пройти не ранее, чем через 60 и не позднее, чем через 100 дней с момента роспуска.

Ранее спикер Скупщины Даниела Джурович назначила президентские выборы на 19 марта.

В ближайшее воскресенье, 19 марта в Черногории пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Мило Джуканович выставил свою кандидатуру для переизбрания на второй срок.

Черногория — парламентская республика. Глава государства выполняет в основном представительские функции. Однако президент имеет большое значение при формировании кабмина и выдвижении кандидатуры премьера.

Ранее во Франции приняла пенсионную реформу в обход парламента.