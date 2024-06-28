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Президент Азербайджана распустил парламент

Президент Азербайджана распустил парламент, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 16:40 Фото: meclis.gov.az
28 июня стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент и назначил дату выборов, сообщает Zakon.kz.
"Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, распускается Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва. Внеочередные выборы в парламент Азербайджана назначены на 1 сентября 2024 года", – приводит сообщение пресс-службы президента РИА Новости.

Сроки полномочий паламента заканчивались в 2025 году.

Решение о роспуске парламента было принято 20 июня на заседании правящей партии "Ени Азербайджан", после чего депутаты инициировали соответствующее обращение к Алиеву, пишет Report.

10 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах.

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