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Почему опасно есть хлеб с плесенью, объяснили медики

Почему опасно есть, объяснили медики Фото: pixabay
Специалисты предупреждают, что хлеб и другие продукты с плесенью опасны для детей, беременных женщин и людей со слабым иммунитетом, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Sun, ссылаясь на исследования американских врачей.

Специалисты службы безопасности пищевых продуктов и инспекции Министерства сельского хозяйства США предупредили о смертельной опасности употребления в пищу плесневелых продуктов. Они рекомендовали выбрасывать всю буханку хлеба, а не срезать с нее пораженные плесенью участки.

Врачи рассказали, существуют некоторые виды бактерии в плесени, которые могут вызвать аллергическую реакцию и проблему с дыханием. Они добавили, несколько видов плесени могут производить ядовитое вещество - "микотоксины".

На заплесневелом хлебе может быть несколько разных видов грибка. Кроме того что плесень поражает верхушку продукта, она может распространяться вглубь пористой пищи, утверждают специалисты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые Гарвардской медицинской школы рассказали, что кофеин играет роль в здоровье кишечника.

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