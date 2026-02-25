Кому опасно есть сыр с плесенью
Так, по словам специалиста, деликатес не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ.
Врач предупредила в разговоре с изданием РИА Новости, что плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма.
Также идет напоминание, почему нельзя срезать плесень с испорченных продуктов.
На таких продуктах начинают активно размножаться патогенные бактерии, что может привести к серьезным отравлениям.
"Не нужно пытаться срезать плесень или "спасать" продукты термической обработкой – риск отравления сохраняется все равно", – подчеркнули медики.
Как отметила гастроэнтеролог Кристина Легкова, даже 12 часов просрочки уже повышают риск опасных инфекций, что особенно опасно для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.
"Просрочка скоропортящихся продуктов (таких, как молочные, мясные, готовые блюда) на один день может привести к серьезному отравлению", – говорится в публикации РБК Life.
К примеру, употребление просроченных продуктов грозит листериозом – это инфекционное заболевание, вызываемое патогенными представителями рода Listeria: листерии способны размножаться в условиях холодильника в молоке, сырах, колбасе, мясе, мясных нарезках и других продуктах пищевой промышленности, в том числе упакованных в вакуум.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
