Кому опасно есть сыр с плесенью

Российский врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен перечислила категории людей, которым рекомендуется воздерживаться от сыра с плесенью. Также медики объяснили, почему не стоит спасать просроченные продукты, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам специалиста, деликатес не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ.

Врач предупредила в разговоре с изданием РИА Новости, что плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма.

Также идет напоминание, почему нельзя срезать плесень с испорченных продуктов.

На таких продуктах начинают активно размножаться патогенные бактерии, что может привести к серьезным отравлениям.

"Не нужно пытаться срезать плесень или "спасать" продукты термической обработкой – риск отравления сохраняется все равно", – подчеркнули медики.

Как отметила гастроэнтеролог Кристина Легкова, даже 12 часов просрочки уже повышают риск опасных инфекций, что особенно опасно для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.

"Просрочка скоропортящихся продуктов (таких, как молочные, мясные, готовые блюда) на один день может привести к серьезному отравлению", – говорится в публикации РБК Life.

К примеру, употребление просроченных продуктов грозит листериозом – это инфекционное заболевание, вызываемое патогенными представителями рода Listeria: листерии способны размножаться в условиях холодильника в молоке, сырах, колбасе, мясе, мясных нарезках и других продуктах пищевой промышленности, в том числе упакованных в вакуум.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

