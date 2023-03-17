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Лиги конференций УЕФА по футболу: стали известны все участники 1/4 финала

Лиги конференций УЕФА по футболу: стали известны все участники 1/4 финала Фото: Twitter.com/europacnfleague
Прошли ответные матчи 1/8 Лиги конференций и определились участники четвертьфиналов., сообщает Zakon.kz

По информации mriya.news в следующий раунд вышли несколько команд.

Лиги конференций УЕФА по футболу: стали известны все участники 1/4 финала

Фото: Twitter.com/europacnfleague

Так, голландский АЗ переиграл "Лацио" со счетом 2:1. Предыдущий матч закончился с таким же счетом в пользу команды из Нидерландов.

"Ницца" уверенно обыграла молдавский «Шериф» со счетом 3:1. Первый матч 1:0.

Английский "Вест Хэм" катком прошелся по представителю Кипра АЕКу из Ларнаки 4:0. Предыдущая встреча также завершилась победой родоначальников футбола со счетом 2:0.

"Фиорентина" в гостях расправилась с турецким "Сивасспором" 4:1. Предыдущий матч «фиалки» выиграли со счетом 1:0.

Польский "Лех" разгромил шведский "Юргорден", за который ранее играл российский голкипер "Зенита" Александр Васютин, со счетом 3:0 (предыдущий матч 2:0).

Швейцарский "Базель" и "Слован" из Словакии снова сыграли результативную ничью 2:2 (предыдущий матч 2:2) и смогли выявить победителя только в серии пенальти — 4:1 в пользу швейцарцев.

Бельгийский "Гент" на выезде в Стамбуле обыграл "Истанбул Башакшехир" со счетом 4:1 (первый матч 1:1).

Последним был выявлен победитель в паре "Вильярреал"-"Андерлехт". Бельгийцы одержали минимальную победу 1:0 и прошли дальше (первый матч 1:1).

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