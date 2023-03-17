Лиги конференций УЕФА по футболу: стали известны все участники 1/4 финала
По информации mriya.news в следующий раунд вышли несколько команд.
Фото: Twitter.com/europacnfleague
Так, голландский АЗ переиграл "Лацио" со счетом 2:1. Предыдущий матч закончился с таким же счетом в пользу команды из Нидерландов.
"Ницца" уверенно обыграла молдавский «Шериф» со счетом 3:1. Первый матч 1:0.
Английский "Вест Хэм" катком прошелся по представителю Кипра АЕКу из Ларнаки 4:0. Предыдущая встреча также завершилась победой родоначальников футбола со счетом 2:0.
"Фиорентина" в гостях расправилась с турецким "Сивасспором" 4:1. Предыдущий матч «фиалки» выиграли со счетом 1:0.
Польский "Лех" разгромил шведский "Юргорден", за который ранее играл российский голкипер "Зенита" Александр Васютин, со счетом 3:0 (предыдущий матч 2:0).
Швейцарский "Базель" и "Слован" из Словакии снова сыграли результативную ничью 2:2 (предыдущий матч 2:2) и смогли выявить победителя только в серии пенальти — 4:1 в пользу швейцарцев.
Бельгийский "Гент" на выезде в Стамбуле обыграл "Истанбул Башакшехир" со счетом 4:1 (первый матч 1:1).
Последним был выявлен победитель в паре "Вильярреал"-"Андерлехт". Бельгийцы одержали минимальную победу 1:0 и прошли дальше (первый матч 1:1).