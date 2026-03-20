Объявлены все участники 1/4 финала Лиги конференций УЕФА
В ночь на 20 марта на футбольных полях Европы прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, по исходу которых определены восемь команд, продолжающих борьбу за титул, сообщает Zakon.kz.
Основные фавориты турнира без особых проблем закончили и вторую встречу с оппонентами. Каких-то больших сюрпризов не произошло, что можно увидеть по результатам повторных матчей.
В итоге по окончании игр стадии 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сформированы следующие пары:
- "Шахтер" (Украина) – АЗ (Нидерланды).
- "Кристал Пэлас" (Англия) – "Фиорентина" (Италия).
- "Райо Вальекано" (Испания) – АЕК (Греция).
- "Майнц" (Германия) – "Страсбур" (Франция).
Поединки четвертьфинального раунда запланированы на 9 и 16 апреля.
