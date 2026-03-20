#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
482.32
553.37
5.63
Спорт

Объявлены все участники 1/4 финала Лиги конференций УЕФА

Футбол Путевки 1/4 финала ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 09:41
В ночь на 20 марта на футбольных полях Европы прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, по исходу которых определены восемь команд, продолжающих борьбу за титул, сообщает Zakon.kz.

Основные фавориты турнира без особых проблем закончили и вторую встречу с оппонентами. Каких-то больших сюрпризов не произошло, что можно увидеть по результатам повторных матчей.

В итоге по окончании игр стадии 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сформированы следующие пары:

  • "Шахтер" (Украина) – АЗ (Нидерланды).
  • "Кристал Пэлас" (Англия) – "Фиорентина" (Италия).
  • "Райо Вальекано" (Испания) – АЕК (Греция).
  • "Майнц" (Германия) – "Страсбур" (Франция).

Поединки четвертьфинального раунда запланированы на 9 и 16 апреля.

А днем ранее игроки "Барселоны" Ламин Ямаль и Роберт Левандовски установили три рекорда Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: