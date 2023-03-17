Межконтинентальную баллистическую ракету испытали в КНДР

Баллистическую ракету "Хвасон-17" испытали в КНДР. Ее запустили из международного аэропорта Пхеньяна, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) запуск произошел в ответ на военные учения США и Южной Кореи.

Как отмечается, испытаниями МБР на месте запуска руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как сообщается, МБР "Хвасон-17", запущенная из международного аэропорта Пхеньяна, поднялась на максимальную высоту 6 045 километров и пролетела расстояние в 1000,2 километра в течение 4,151 секунды, после чего точно приземлилась в заданном районе в открытых водах Японского моря.

По информации ЦТАК, испытания по запуску не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран.