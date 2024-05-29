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КНДР выпустила около 10 баллистических ракет

КНДР выпустила около 10 баллистических ракет, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 04:10 Фото: Центральное информагентство Кореи
В четверг 30 мая КНДР запустила около 10 баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает Zakon.kz.

По информации Yonhap, запуск десяти снарядов малой дальности армия Северной Кореи осуществила примерно в 02:14.

Запуски ракет произошли после того, как во вторник и среду Северная Корея отправила на Юг сотни больших воздушных шаров с мусором и фекалиями после предупреждения об ответных действиях против антипхеньянских листовок, разосланных активистами в Южной Корее.

Ранее 28 мая сообщалось, что Северная Корея потерпела неудачу в попытке запустить второй военный спутник-шпион, поскольку космическая ракета, на которой находился спутник, взорвалась во время полета первой ступени вскоре после старта.

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