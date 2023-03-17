Когда ожидается следующая магнитная буря

По прогнозам специалистов следующая магнитная буря ожидается 20 марта, сообщает Zakon.kz

По информации unian.net эта буря будет слабой и продлится всего один день. Затем буря будет в конце месяца - 25-27 марта. 25 числа сила бури будет слабой, 26 марта - средней, затем 27 числа - снова слабой.

У большинства метеозависимых людей во время магнитных бурь наблюдаются перепады настроения, недомогание и проблемы со сном. Люди становятся невнимательными, конфликтными, беспокойными. Особенно тяжело этот период переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитной бури на организм, лучше ограничить интенсивные физические нагрузки, больше отдыхать, придерживаться здорового питания, пить больше воды.

Накануне магнитной бури лучше не переутомляться, проводить не менее 1 часа в день на свежем воздухе. Употреблять рекомендовано легкую пищу, ограничить курение, прием алкогольных напитков.

Лучше хорошо высыпаться, делать легкую утреннюю гимнастику.

Рекомендуется не поддаваться стрессам, избегать конфликтных ситуаций, ограничить поездки за рулем. Не следует заниматься тяжелой физической работой, стоит отказаться от вредной пищи.

Также важно сохранять спокойствие и не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.

Ранее мы уже писал о череде магнитных бурь, которые периодически накрывают Землю.