Казахстанцев предупредили, что после 8 марта ожидаются магнитные бури

Астрономы ожидают магнитные бури в десятых числах первого весеннего месяца – марта, сообщает Zakon.kz.

Согласно представленному на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований графику, магнитосфера Земли будет спокойной c 18 февраля до 10 марта.

А уже с 10 по 12 марта включительно ожидаются магнитные бури G1.

Фото: xras.ru

Фото: xras.ru

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается слабой. Однако метеозависимые люди, скорее всего, будут ее ощущать. У людей с хроническими заболеваниями может ухудшиться общее самочувствие. Им рекомендуется внимательно прислушиваться к своему организму и в случае необходимости предпринимать соответствующее меры помощи.

Ранее сообщалось, что на 18 и 19 февраля прогнозировали магнитную бурю G1. Прогноз изменился.