Казахстанцев предупредили, что после 8 марта ожидаются магнитные бури
Согласно представленному на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований графику, магнитосфера Земли будет спокойной c 18 февраля до 10 марта.
А уже с 10 по 12 марта включительно ожидаются магнитные бури G1.
Фото: xras.ru
Фото: xras.ru
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается слабой. Однако метеозависимые люди, скорее всего, будут ее ощущать. У людей с хроническими заболеваниями может ухудшиться общее самочувствие. Им рекомендуется внимательно прислушиваться к своему организму и в случае необходимости предпринимать соответствующее меры помощи.
Ранее сообщалось, что на 18 и 19 февраля прогнозировали магнитную бурю G1. Прогноз изменился.