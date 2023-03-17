В Алматы вырубили многолетние деревья ради возведения ЖК

Для строительства жилого комплекса в Алматы застройщик вырубил многовековые деревья. Теперь проверку проводят экологи и антикоррупционная служба, сообщает Zakon.kz.

Строительство многоэтажки началось в микрорайоне Казахфильм.

"Они сделали вырубку, получается, без разрешающих документов. Мы это обнаружили через несколько месяцев. Кое-как заставили сделать небольшую высадку компенсационную на территории нашего ЖК. В знак ущерба". Жительница Елена Тесленко

Однако, как отмечено в репортаже телеканала "Алматы", и эти деревья буквально попали "под замес". Очевидцы засняли на видео, как рабочие заливали стволы цементом.

В свою очередь представитель строительной компании заявляет, что изначально был предложен вариант живой изгороди.

"На что жители ЖК многие жаловались, что мусор и листва в осенний период будут засорять их территорию. Поэтому они против", – сказал он.

На этом претензии к застройщику не закончились.

"Они начали строить здание не 12 метров, а 22. То есть, как вы знаете, выше Аль-Фараби ограничение есть из-за ветра и санации для всего города", – уточнила Елена Тесленко.

В результате жители обратились в суд. Но процесс проиграли. Экспертиза строительство здания выше нормы признала допустимым. Привлеченные же к делу экологи выявили нарушения.

"По данному адресу заявление не поступало. Соответственно, разрешение не выдавалось. Но, чтобы в дальнейшем принять меры, мы отправили письмо в ДП Алматы. Сейчас ничего не можем сказать. Но на глаз, повреждение зеленых насаждений есть". Специалист отдела Управления экологии и окружающей среды Нурлан Сейтбеков

Если эти нарушения подтвердит экспертиза, компания будет обязана компенсировать высадку саженцев в ближайшие полгода.

"Сейчас мы взяли все эти материалы. И соответствующие уполномоченные органы будут в законном порядке изучать все эти материалы и примут меры", – сообщила член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК Айнур Сабитова.

23 февраля 2023 года в акимате Алматы прокомментировали вырубку деревьев в мкр. Нурлытау.