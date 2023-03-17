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Куат Хамитов одержал 25-ю победу в карьере

ММА Победа Наймана Фото: Instagram/kuat__khamitov
Казахстанский файтер смешанных единоборств Куат Хамитов сумел одержать досрочную победу в состязаниях Mergen FC 4, которые прошли в Атырау. Для него это 25-я виктория в октагоне ММА, сообщает Zakon.kz.

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Соперником Куата "Наймана" Хамитова стал представитель Узбекистана Бобур Абдулазизов. Поединок завершился досрочно во втором раунде, казахстанец сумел применить удушающий прием к своему оппоненту. Необходимо отметить, что изначально против "Наймана" в октагон должен был выйти россиянин Акоп Степанян. Но в связи с юридическими проблемами российский спортсмен не смог участвовать в этой встрече.


Для Хамитова этот успех стал 25-м в его профессиональной карьере ММА. В целом, вечер Mergen Fighting Championship 4 запомнился досрочными победами хозяев турнира. Казахстанец Олжас Молдагалиев (1-0) победил Алмазбека Надирова из Кыргызстана, одолев его в первом раунде удушающим приемом. Также досрочно победили своих соперников Ерлан Шакишев (2-0), Бердибек Сиражов (3-1) и Аманбек Бекмуратулы (3-0).

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