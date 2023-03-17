Врач рассказал, как улучшить качество сна

Чтобы не ухудшить качество сна, следует отказаться от курения и употребления красного мяса и орехов по вечерам. Врач Тяжельников рассказал, как можно улучшить свой сон во Всемирный день сна – 17 марта, сообщает Zakon.kz.

Нежелательно ужинать перед самым сном. Оптимально сделать это за 2–3 часа.

"Кефир имеет безусловную пользу. Он является источником кальция, который хорошо усваивается в вечернее время, ферментов, витаминов: А, В, С. Поэтому, если у человека нет противопоказаний и индивидуальной непереносимости, то это хороший способ снять симптомы голода и альтернатива желанию съесть что-то менее полезное на ночь", – рассказал врач.

А вот ухудшить качество сна или вовсе довести себя до бессонницы можно, употребляя вечером жирную и тяжелую пищу. Ее лучше заменить легкими, диетическими закусками. Например, отварить нежирное мясо. Также следует избегать сахара, даже если он во фруктах, cообщает РИА Новости.

Ранее диетолог назвала продукты, которые нельзя есть каждый день.

