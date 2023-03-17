Назван топ-3 знаков зодиака, которые не спешат вступать в брак

Эксперты по звездам рассказали, что есть среди представителей зодиакального круга те, которые не спешат вступать в брак, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в топ-3 рейтинга вошли рожденные под такими созвездиями, как Водолей, Стрельцы и Близнецы.

По мнению астрологов, есть объяснение тому, что одних людей тянет к браку, а других – нет. Определенные черты могут сделать некоторых людей более склонными к обязательствам, чем других.

Водолей

Водолеи любят быть в окружении разных людей, идей и творчества. Также они любят свободу и терпеть не могут все, что может ее сковывать.

Их своенравный характер и потребность в свободе затрудняют удержание их внимания и, соответственно, делает серьезные и длительные отношения маловероятными. Однако по-настоящему особенный человек может сделать Водолеев самыми преданными партнерами.

Стрельцы

Огненная энергия этого легкого знака делает Стрельцов богами флирта. И хотя это, безусловно, до безумия очаровательно, но такое отношение к общению делает их наименее расположенными к серьезным отношениям и браку.

Поскольку Стрельцы не преуспевают в структурности и рутине, традиционный брак и его ограничения обычно заставляют их нервничать. Поэтому к ним нужно искать особый подход, который позволит им продолжать игру, но уже по вашим правилам.

Близнецы

Близнецы всегда в движении, они принимают во внимание все, что происходит вокруг. Этот знак не любит схему выбора "или-или", они любят многообразие и вариант "и-и".

Им нравится возможность учиться и открывать для себя новые, захватывающие вещи, встречаясь с разными людьми. Именно поэтому представители данного знака чаще всего оказываются теми людьми, которым просто необходимо "нагуляться".

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