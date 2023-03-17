Пропавшие в Ливии 2,5 тонны урана нашли рядом со складом

Более 2 тонн природного урана, о пропаже которого в охваченной войной Ливии заявляли в МАГАТЭ, нашли всего в 5 км от места их хранения, сообщает Zakon.kz.

Генерал Халед аль-Махджуб заявил, что контейнеры с ураном нашли всего в 5 км от места их хранения. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об их исчезновении.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил государствам-членам организации, что во вторник инспекторы заявили об отсутствии 10 бочек с 2,5 тонны концентрата урановой руды.

Природный уран нельзя использовать для производства энергии или топлива для бомб, так как процесс обогащения требует превращения металла в газ, который затем раскручивается в центрифугах. Каждая тонна природного урана может быть обогащена до 5,6 кг оружейного материала.