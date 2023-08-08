Пропавшую в Шымкенте девушку нашли убитой

18-летнюю жительницу Шымкента, которую разыскивали с 5 августа, нашли убитой. Ее тело обнаружили в подвале, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Шымкента 8 августа, по подозрению в убийстве задержали зятя покойной девушки.

Заявление о пропаже 18-летней уроженки Туркестанской области, которая временно жила у старшей сестры в Шымкенте, поступило в полицию 5 августа. Брат девушки рассказал, что 4 августа она вышла из дома и не вернулась. Чтобы найти пропавшую, в городском ДП задействовали все силы и распространили ориентировки с ее фотографией по СМИ и соцсетям.

"8 августа примерно в 1:30 в УП Аль-Фарабийского района обратились родственники девушки с сообщением о том, что нашли ее труп в подвале дома. Прибывшая на адрес следственно-оперативная группа обнаружила в погребе жилого помещения прикрытое простыней тело с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении полиции.

По подозрению в убийстве девушки задержали мужа ее сестры, его водворили в ИВС. Идет досудебное расследование по ст. 99 УК РК, назначены экспертизы.

Ранее пропавшую женщину-инвалида нашли мертвой в Костанайской области.