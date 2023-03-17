Нет равнодушных: Асима Бимендина ожидает высокую явку на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

19 марта в Казахстане пройдут выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Советник президента в НАО "Talap", уполномоченный по правам ребенка Астаны, депутат Мажилиса Парламента РК V созыва Асима Бимендина рассказала, почему важно в этот день сделать свой выбор, сообщает Zakon.kz.

Асима Бимендина отметила, что мы живем в очень интересное время – во время перемен, изменений.



"Любые времена, в которых происходят перемены, непростые. Мы перед проведением референдума по поправкам в Конституцию страны встречались с трудовыми коллективами и отдельными гражданами. И там, когда мы разъясняли им суть реформ, которые предстоят в стране, хочу сказать, что вначале обычно с таким недоверием, настороженно воспринимались наши слова. Но когда вникали в суть, для чего нужны нам эти перемены, что изменится в стране, что в итоге мы будем иметь, то тогда, конечно, возникало и понимание". Асима Бимендина

Она отметила, что сейчас идет работа по проведению выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. При этом спикер указала на большое количество кандидатов.

"Если посмотреть на возраст кандидатов, то есть среди них и пенсионеры, и конечно, молодые ребята, которые тоже хотят помочь решать какие-то проблемы, активно участвовать во всех тех изменениях, которые происходят в стране. И это очень радует. У многих кандидатов в депутаты очень интересные программы, которые они хотят воплотить в жизнь. И это касается, прежде всего, страны и нашего города". Асима Бимендина

А тот факт, что 30% депутатов будут избираться по мажоритарной системе, по ее словам, дает возможность людям избрать именно того, кого они видят действительно депутатами.

"Меня очень радует, что нет равнодушных, и радует то, что очень много женщин: они принимают активное участие. Поэтому я хочу сказать, что перемены уже идут. У нас нет времени на раскачку: поэтому после внесения изменения в Конституцию прошли внеочередные выборы президента, сейчас – внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Начало изменений и отношение населения, людей к этим процессам на сегодня радуют. Я думаю, что 19 марта люди примут активное участие в выборах, Ведь сегодня мы видим, что все изменения, внесенные в Конституцию, реализуются и работа по строительству нового Казахстана началась". Асима Бимендина

В завершение она призвала астанчан принять активное участие в предстоящих выборах.

"Каждый должен начать с себя, со своей семьи, близких, со своей работы – ответственного отношения ко всему. И когда не будет равнодушия, когда будет понимание, тогда и все изменения реализуются". Асима Бимендина

Выборы депутатов Мажилиса назначены на 19 марта. В этот же день пройдут выборы депутатов маслихатов всех уровней.



27 февраля в ЦИКе сообщили, что размер бюллетеней на эти выборы изменится. Кроме того, на выборах будут использованы бюллетени пяти цветов. Зачем это нужно и к чему может привести, можно прочитать здесь.