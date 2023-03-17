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Три тысячи долларов и миллион тенге: в Атырауской области выявили подпольное казино

Три тысячи долларов и миллион тенге: в Атырауской области выявили подпольное казино Фото: pixabay
Сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, проведены осмотры и обыски.

Изъяты игровые фишки, колоды карт, денежные средства в размере 957 тысяч тенге, 3300 долларов, а также другие предметы.

Кроме того, допрошены свидетели и лица, причастные к организации игорного бизнеса.

Зарегистрировано уголовное дело. Организаторы признали вину в содеянном. Досудебное расследование продолжается.

В феврале 2023 года на территории Казахстана заблокировали шесть онлайн-казино.

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