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Нападения на журналистов прокомментировал уполномоченный по правам человека

Казахстан права человека ООН Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев прокомментировал ряд нападений на казахстанских журналистов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Артура Ластаева, сегодня защита журналистов приобретает особую важность.

"Я проинформировал верховного комиссара (ООН по правам человека Фолькера Тюрка. – Прим. ред.) о том, что в настоящее время идут уголовные расследования по некоторым уголовным делам, по которым были вопросы с необходимостью обеспечения защиты журналистов, блогеров и других лиц. Наш Национальный центр по правам человека приветствует эти расследования. Мы надеемся, что лица, виновные в совершении уголовных правонарушений, понесут заслуженное наказание и им будет обеспечен справедливый приговор. И по этому поводу мы также проинформировали верховного комиссара", – сказал Ластаев.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что журналисты, так же как и любые другие граждане страны, должны быть под защитой. И любой гражданин, совершающий противоправные деяния, должен понести заслуженное наказание.

"Что касается недавних уголовных дел, то наши правоохранительные органы показали профессионализм. Они смогли найти не только тех, кто предположительно совершил эти преступления, но и тех, кто их организовал, вплоть до конечного заказчика. Мы надеемся, что расследование будет проведено всесторонне, объективно, беспристрастно, и все виновные лица понесут заслуженное наказание. Верховный комиссар по правам человека так же, как и наш офис, надеется на то, что будет обеспечено справедливое беспристрастное расследование уголовных дел, которые сейчас находятся в производстве".Артур Ластаев

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства 7 марта 2023 года рассказал подробности задержания подозреваемых в организации нападений на журналистов в Казахстане. По данному факту возбуждено более 30 уголовных дел, задержаны 22 человека.

Еще ранее – 4 марта – стало известно, что задержан подозреваемый Аркадий Клебанов (Маневич) в организации нападений на журналистов. Он признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.

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