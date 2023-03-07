Нападения на журналистов в Казахстане: в МВД озвучили подробности

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства 7 марта рассказал подробности о задержании подозреваемых в организации нападений на журналистов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данному факту возбуждено более 30 уголовных дел, задержано 22 человека.

"Все они находятся под стражей. Остальным, с учетом личности и возраста, избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества", – рассказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Он отметил, что в настоящее время идет досудебное расследование.

"По всем этим фактам имеются потерпевшие, которые участвуют активно в следственных действиях и с которыми проведена очная ставка. Ваши же коллеги заинтересованы в этом процессе, они имеют процессуальный статус, то есть задавать вопросы, активно участвовать, подавать ходатайство о проведении определенных следственных действий. Сейчас идет начало следственных действий". Марат Ахметжанов

Он заверил, если будут другие факты, обязательно проинформируют в рамках УПК. По его словам, Аркадия Клебанова (Маневича) арестовали в Алматы.

"22 лица на сегодня установлены в совершении данного уголовного правонарушения, пока они признаны подозреваемыми по уголовному делу. Будет проведен ряд следственных действий, и когда будет составляться обвинительный акт, тогда будут четко распределены их роли – кто заказчик, кто исполнитель, кто оплачивал, кто координировал действия", – сказал министр внутренних дел.

Сейчас идет предварительное следствие, и поэтому кое-какие материалы не могут разглашаться.

Марат Ахметжанов также рассказал, Клебанов (Маневич) и Токарев были координаторами, которые давали исполнителям определенные заказы.

4 марта стало известно, что задержан подозреваемый Аркадий Клебанов (Маневич) в организации нападений на журналистов. Он признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.

Для реализации своих противоправных планов он нанял группу хакеров и исполнителей акций. Цели и варианты провокаций он выбирал самостоятельно. Гонорары исполнителям выплачивал от прибыли, полученной им от операций с криптовалютой.

28 февраля был задержан в Алматы координатор провокационных атак на журналистов. Им оказался иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев.

Под его руководством группа совершила более 30 провокаций против Вадима Борейко, Гульнары Бажкеновой, Гульжан Ергалиевой, Самал Ибраевой и других представителей средств массовой информации.

К примеру, в октябре 2022 года в редакцию Orda прислали свиную голову, в пасть которой была вложена порванная фотография главного редактора Гульнары Бажкеновой.

14 января Динара Егеубаева опубликовала кадры в своем Instagram со сгоревшей машиной. А 19 января в Алматы неизвестные залили монтажной пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко.

Оксана Скибан, Анастасия Стативкина