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Законодательство РК

Задержан подозреваемый в организации нападений на журналистов в Казахстане

Задержан подозреваемый в организации нападений на журналистов в Казахстане Фото: Zakon.kz
Установлено, что организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана "А.К". Он задержан и с санкции суда помещен под арест, сообщает Zakon.kz.

Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 “Угроза”, 147 “Нарушение неприкосновенности частной жизни”, 158 “Воспрепятствование журналистской деятельности”, 202 “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества” и 293 “Хулиганство” УК РК.

Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.

Для реализации своих противоправных планов гр. "А.К" нанял группу хакеров и исполнителей акций. Цели и варианты провокаций он выбирал самостоятельно. Гонорары исполнителям выплачивал от прибыли, полученной им от операций с криптовалютой.

Следствие продолжается, о его результатах будет сообщено дополнительно.

Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации. Задержанный организатор (О.Токарев) признал вину и сотрудничает со следствием.

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