Задержан подозреваемый в организации нападений на журналистов в Казахстане
Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 “Угроза”, 147 “Нарушение неприкосновенности частной жизни”, 158 “Воспрепятствование журналистской деятельности”, 202 “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества” и 293 “Хулиганство” УК РК.
Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.
Для реализации своих противоправных планов гр. "А.К" нанял группу хакеров и исполнителей акций. Цели и варианты провокаций он выбирал самостоятельно. Гонорары исполнителям выплачивал от прибыли, полученной им от операций с криптовалютой.
Следствие продолжается, о его результатах будет сообщено дополнительно.
Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации. Задержанный организатор (О.Токарев) признал вину и сотрудничает со следствием.