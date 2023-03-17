"Были вопросы к действиям госорганов": Ластаев об организации предстоящих выборов

По словам Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, в предвыборный период были определенные вопросы, связанные с действиями госорганов, сообщает Zakon.kz.

Артур Ластаев отметил, что предстоящие выборы – часть пакета конституционных реформ, объявленных президентом в прошлом году. Он считает, что эти реформы должны стать дальнейшим укреплением не только прав человека, но и демократического общества.

"Жалобы в наш офис не поступали. Тем не менее, мы внимательно отслеживаем, были определенные вопросы, связанные с действиями госорганов. Кандидаты имели возможность обжаловать действие или бездействие государства в судебных органах. Насколько мы понимаем, была обеспечена справедливость. Это нормально, когда люди обращаются в суды и находят там защиту своих прав. Это мы тоже приветствуем. К нам пока не поступало жалоб". Артур Ластаев

Он пообещал внимательно мониторить, отслеживать текущую повестку не только по линии выборов, а в целом по всему спектру правоотношений, связанных с защитой прав человека.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и депутатов маслихатов назначены в Казахстане на 19 марта 2023 года.