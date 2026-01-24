#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Ластаев: Права человека должны быть приоритетом Конституции

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 15:35 Фото: gov.kz
Артур Ластаев, уполномоченный по правам человека в РК, на заседании Конституционной комиссии отметил, что права человека в Основном законе должны учитываться в первую очередь, сообщает Zakon.kz.

Ластаев отметил, что права человека – это не просто слова.

"Это то, что защищает нас каждый день, наше рождение, саму жизнь, возможность учиться, работать, выражать свое мнение, самореализовываться. Как уполномоченный по правам человека, я убежден, что идеи человекоцентричности и приоритета прав граждан должны красной нитью проходить через весь текст Конституции. Неважно, касается это вопросов нормотворчества, личных прав или судопроизводства. И первое, с чего я бы хотел начать, это право человека на жизнь. Это основа основ всех прав и свобод. Это право является первичным и без него другие свободы просто не существовали бы. Гарантия права на жизнь государством заключается в том, что никто не может произвольно ее лишиться". Артур Ластаев

Омбудсмен напомнил, что Казахстан, провозгласивший жизнь человека наивысшим приоритетом, взял на себя международные обязательства, а затем в 2022 году полностью отменил смертную казнь.

"Поэтому в Конституции право на жизнь должно быть максимально абсолютизировано, с закреплением гарантии, что она не подлежит самовольному отчуждению, не может быть отнята никем, даже государством хоть за самое чудовищное преступление", – сказал Ластаев.

Также он напомнил о презумпции невиновности.

"Среди основных свобод человека в Конституции черным по белому должно быть высечено право не давать показания против себя, своих близких, не доказывать свою невиновность. То же самое касается и священнослужителей в отношении доверившихся им на исповеди. Эта норма, будучи прямо связанной в Основном законе с фундаментальными правами, будет служить конституционным заслоном от самообвинения, защищая от произвола", – сказал омбудсмен.

По его мнению, в разделе основных прав во главу угла необходимо вознести презумпцию невиновности.

"Человек в глазах общества по умолчанию должен считаться невиновным, даже если застигнут с поличным, даже если написал явку с повинной, то есть до тех пор пока суд не признает его вину. Ни блогер или журналист, ни министр или уполномоченный не могут назвать его преступником-дилетантом, а суд и только суд. Тем самым, человек защищен от преждевременного общественного осуждения, его репутация сохранена. Именно в этом разделе Конституции должны гарантироваться международные принципы справедливости и соразмерности: и краеугольным камнем здесь является недопустимость повторного наказания за одно и тоже деяние. Одно нарушение – одно наказание".Артур Ластаев

, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 15:35
Назначение и полномочия вице-президента в Казахстане: что предлагают изменить в Конституции

Ранее Ерлан Карин заявил, что создание Конституционной комиссии – это историческое событие.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
