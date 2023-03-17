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По каким поводам казахстанцы обращаются к уполномоченному по правам человека

Почему казахстанцы обращаются к уполномоченному по правам человека Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев назвал поводы, по которым казахстанцы обращаются в офис Национального центра, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С начала 2022 года в Национальный центр по правам человека поступило 807 обращений.

"127 из них связаны с пытками. Остальные по большей части связаны с несогласием с судебными актами, вынесенными в отношении авторов жалобы или в отношении их представителей. Есть жалобы, связанные с несогласием с судебными актами по части условно-досрочного освобождения. По каждой жалобе мы отрабатываем совместно с заинтересованными госорганами, стараясь при этом защитить права человека даже в том случае, если юридически они не нарушены".Артур Ластаев

Ранее он прокомментировал недавние нападения на казахстанских журналистов. По его словам, сегодня защита журналистов приобретает особую важность. Артур Ластаев выразил надежду на всестороннее и беспристрастное расследование.

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Артур Ластаев Уполномоченный по правам человека ООН Казахстан
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