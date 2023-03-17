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Избиение мужчины на шиномонтажке в Астане попало на видео

Избиение мужчины на шиномонтажке в Астане попало на видео Фото: pixabay
В Астане сняли на видео избиение молодого человека. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичной полиции, заявлений не поступало.

Инцидент произошел по улице Шакена Айманова.


В полиции города уточнили, что нарушителей общественного порядка нашли и доставили в УП района "Байконыр".

"Установлено, что между знакомыми друг с другом молодыми людьми, находившимися в шиномонтажке, произошел конфликт, переросший в драку. Заявлений по факту инцидента в полицию не поступало".Пресс-служба ДП Астаны

В отношении правонарушителей возбуждено административное производство, добавили стражи порядка.

Кроме того, в ДП напоминают о том, что за нарушение общественного порядка и покоя граждан предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству. 

11 марта сообщалось о том, что трое мужчин избили и ограбили прохожего в Астане.

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