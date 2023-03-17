Избиение мужчины на шиномонтажке в Астане попало на видео
Фото: pixabay
В Астане сняли на видео избиение молодого человека. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичной полиции, заявлений не поступало.
Инцидент произошел по улице Шакена Айманова.
В полиции города уточнили, что нарушителей общественного порядка нашли и доставили в УП района "Байконыр".
"Установлено, что между знакомыми друг с другом молодыми людьми, находившимися в шиномонтажке, произошел конфликт, переросший в драку. Заявлений по факту инцидента в полицию не поступало".Пресс-служба ДП Астаны
В отношении правонарушителей возбуждено административное производство, добавили стражи порядка.
Кроме того, в ДП напоминают о том, что за нарушение общественного порядка и покоя граждан предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству.
11 марта сообщалось о том, что трое мужчин избили и ограбили прохожего в Астане.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ