Избиение мужчины на шиномонтажке в Астане попало на видео

В Астане сняли на видео избиение молодого человека. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичной полиции, заявлений не поступало.

Инцидент произошел по улице Шакена Айманова.





В полиции города уточнили, что нарушителей общественного порядка нашли и доставили в УП района "Байконыр".

"Установлено, что между знакомыми друг с другом молодыми людьми, находившимися в шиномонтажке, произошел конфликт, переросший в драку. Заявлений по факту инцидента в полицию не поступало". Пресс-служба ДП Астаны

В отношении правонарушителей возбуждено административное производство, добавили стражи порядка.

Кроме того, в ДП напоминают о том, что за нарушение общественного порядка и покоя граждан предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству.

11 марта сообщалось о том, что трое мужчин избили и ограбили прохожего в Астане.