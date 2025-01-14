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Финансы

В Казахстане подорожает импортное сливочное масло

масло, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:02 Фото: pixabay
За год сливочное масло в Казахстане подорожало на 9,4% – это больше, чем общий уровень инфляции в стране, но меньше, чем рост цен на этот продукт в других странах мира, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Bord Bia (ирландская ассоциация, отслеживающее продвижение продовольствия в мире.  Прим. ред.), цены на масло в Европейском союзе выросли на 19% по сравнению с 2023 годом. Согласно данным ЕС, самый большой рост (50%) отмечен в Польше, Словакии (49%), Германии и Чехии (40%), России (23%).

Значительный рост цен подчеркивает растущее давление на мировую молочную промышленность, усугубленное суженной цепочкой поставок, утверждает агентство.

"Текущие обстоятельства подтолкнули рост экспорта молочной продукции, поскольку производители и экспортеры стремятся извлечь выгоду из более высокой маржи цен".Bord Bia

Специалист по сельскому хозяйству из Польши Мариуш Дзивульски объясняет подорожание сливочного масла многочисленными засухами в Европе в 2024 году.

"Это препятствовало инвестициям и подтолкнуло производителей в ЕС к производству большего количества сыра, который обеспечивает более высокую рентабельность".Мариуш Дзивульски

В российском "Союзмолоке" дороговизну продукта объясняют увеличением себестоимости производства по всей цепочке от сырья до переработки, ростом кредитной нагрузки, инфляции, увеличением затрат на обслуживание и ремонт оборудования.

биржа масло, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:02

Динамика торгов на бирже Global Dairy Trade, Новая Зеландия, доллар за тонну. Фото: GDT

Что касается Казахстана, то здесь ситуация намного лучше. Умеренный рост цен на сливочное масло объясняется тем, что наша страна на три четверти обеспечивает себя сливочным маслом (доля импорта – менее 20% в 2024 году), – рассказывает экономист Ильяс Садвакасов.

"Отечественное сливочное масло входит в корзину социально значимых продуктов питания. Производителям таких продуктов оказывается государственная поддержка. И хотя себестоимость сливочного масла, произведенного в Казахстане, составляет около 3100 тенге за килограмм, в то время как средняя цена импортного масла не выше 2300 тенге за килограмм, производить масло у нас рентабельно именно за счет госпомощи".Ильяс Садвакасов

рост цен, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:02

Рост цен на СЗТ за 2024 год. Фото: stat.gov.kz

Тем не менее импортное масло в Казахстане будет повышаться в цене. Отчасти это связано с глобальным трендом на удорожание этого продукта, отчасти – с ослаблением тенге по отношению к доллару и евро.

Ранее мы рассказали о том, что такое "личная инфляция" и почему она отличается от официальной.

Андрей Валентинов
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