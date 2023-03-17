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Законодательство РК

Презумпция невиновности: уполномоченный по правам человека обращался в Генпрокуратуру

Казахстан права человека Генпрокуратура Фото: gov.kz
Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев отправлял рекомендации в Генеральную прокуратуру Казахстана, связанные с презумпцией невиновности, сообщает Zakon.kz.

Артур Ластаев подчеркнул, что до вступления в законную силу обвинительного приговора лицо должно считаться невиновным.

"Это касается публикации и распространения пресс-релизов органами досудебного следствия в отношении граждан, которые признаны лишь подозреваемыми в конкретных преступлениях. По данному факту были направлены нашим офисом соответствующие рекомендации правоохранительным органам. На текущий момент, после того, как рекомендация была удовлетворена со стороны Генеральной прокуратуры, мы не выявили ни одного нарушения в прессе по презумпции невиновности в контексте публикации сведений о текущих уголовных расследованиях".Артур Ластаев

Он отметил, что рекомендации также направили в Министерство информации и общественного развития, откуда также пришел ответ о готовности к работе по недопущению нарушения международного принципа презумпции невиновности, который отражен в Конституции и в Уголовно-процессуальном кодексе РК.

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