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События

Уполномоченный по правам человека Казахстана стал жертвой мошенников

Уполномоченный по правам человека Казахстана, мошенники, Артур Ластаев , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 18:42 Фото: gov.kz
Уполномоченный по правам человека Казахстана Артур Ластаев сообщил, что возможны мошеннические звонки с подделкой его голоса, передает Zakon.kz.

В пресс-службе омбудсмена заявили, что голос могли подделать с помощью технологии дипфейка или подмены голоса с помощью ИИ.

"Уважаемые казахстанцы, будьте осторожны! Мошенники вышли на новый уровень – теперь они подделывают не только анкетные данные и фото, но даже мой голос. Уже несколько человек сообщили, что получали от меня звонки, хотя на самом деле я им не звонил", – заявил Артур Ластаев.

В офисе Ластаева призвали не доверять подозрительным звонкам, особенно если предлагают перевести деньги, сообщить личные данные или выполнить какие-то срочные действия.

Ранее казахстанцев предупредили о мошенниках, орудующих на сайтах бесплатных объявлений. О том, как распознать преступников, как не оказаться их жертвой и могут ли банки помочь вернуть отнятые обманом деньги, можно узнать здесь. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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