Зачем кандидаты в депутаты обращаются с исками в суд, рассказали в ЦИК

В Центризбиркоме сообщили, что от кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов в ходе избирательной кампании подано 166 исков в суды, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил член ЦИК Асылбек Смагулов, всего в суды поступило 166 исков от кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Из них в Верховный суд – 55 исков, в специализированные межрайонные административные суды – 104, в районные суды – семь.



"Кандидатами в депутаты Мажилиса подано 82 иска, из них 55 – в Верховный суд, 27 – в специализированные межрайонные административные суды. Кандидатами в депутаты в маслихаты подано 84 иска, из них 77 – в специализированные межрайонные административные суды, семь – в районные суды". Асылбек Смагулов

По его словам, уже рассмотрено судами 164 иска, из них удовлетворено 49, отказано в удовлетворении 84, отозваны истцами 15, возращены судами и оставлены без рассмотрения 16 исков. На рассмотрении суда остаются два иска: один – от кандидата в Мажилис и один – от кандидата в депутаты маслихата.

Как сообщил Асылбек Смагулов, большинство исков – 135 – поданы, чтобы оспорить данные деклараций об активах и обязательствах, 17 исков – установление факта проживания или регистрации на территории РК, три иска связаны с неправомерными действиями окружных избиркомов.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в Казахстане состоятся 19 марта 2023 года.

Граждане для голосования получат 4 или 5 (в зависимости от региона) бюллетеней разных цветов. В них будут указаны либо названия 7 партий, либо имена кандидатов по одномандатным округам. Также в каждом будет графа "Против всех".

