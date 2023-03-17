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Димаш Кудайберген летит к родителям в Казахстан

cелфи, артист Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram 17 марта радостной новостью: он летит в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
"Мы летим из Лос-Анджелеса в родной Казахстан на пару дней, чтобы навестить родителей и познакомиться с вами. 20 марта день рождения моей бабушки и 22 марта встреча с вами в Алматы", – обратился к поклонникам артист. 

Поклонники радостно восприняли новость:

  • "Приятного полета и мягкой посадки тебе, Димаш. Родной дом и родная земля ждет тебя с нетерпением и мы в том числе".
  • "Космическое фото. Счастливого тебе полета! Всего на пару дней? А почему так мало".
  • "Какое счастье, видеть тебя, наш дорогой".
  • "С возвращением, хорошо провести все намеченные мероприятия".

12 марта песня Димаша на казахском языке впервые прозвучала на радио в США. Песню "Zhalyn" запустили на популярном в Сиэтле радио Channel R Radio. 

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