Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился со своими поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Певец выложил фотографию с легендой оперной сцены Пласидо Доминго и сообщил о дате премьеры их совместной работы.

"Завтра "Голос века", маэстро Пласидо Доминго и я представим премьеру "Искатели жемчуга" из оперы Жоржа Бизе", – написал Димаш у себя на странице в Instagram.





Подписчики Димаша Кудайбергена обрадовались этой новости и оставили восторженные комментарии:

Поздравляю тебя, Димаш, с исполнением еще одной твоей детской мечты! Тебе Всевышним было дано мечтать по-крупному, ты с раннего детства видел свой путь в искусстве, твоя абсолютная вера соединила тебя с великими Мастерами! Твой постоянный и упорный труд был вознагражден – ты на сцене с еще одним величайшим Мастером – Пласидо Доминго! Это огромная радость видеть вас на одной сцене! Пусть твой дальнейший творческий путь будет ещё более ярким и плодотворным на радость твоим близким и всех dears! Ты только береги себя!

Потрясающий дуэт!

Очень ждем этот дуэт! Вчера кусочек показали на канале виртуозов, прекрасное исполнение! А клип когда обещанный? Уже нет прям сил ждать.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген публично поздравил младшего брата Абильмансура с днем рождения.