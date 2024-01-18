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Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях

Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился со своими поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Певец выложил фотографию с легендой оперной сцены Пласидо Доминго и сообщил о дате премьеры их совместной работы.

"Завтра "Голос века", маэстро Пласидо Доминго и я представим премьеру "Искатели жемчуга" из оперы Жоржа Бизе", – написал Димаш у себя на странице в Instagram.


Подписчики Димаша Кудайбергена обрадовались этой новости и оставили восторженные комментарии: 

  • Поздравляю тебя, Димаш, с исполнением еще одной твоей детской мечты! Тебе Всевышним было дано мечтать по-крупному, ты с раннего детства видел свой путь в искусстве, твоя абсолютная вера соединила тебя с великими Мастерами! Твой постоянный и упорный труд был вознагражден – ты на сцене с еще одним величайшим Мастером – Пласидо Доминго! Это огромная радость видеть вас на одной сцене! Пусть твой дальнейший творческий путь будет ещё более ярким и плодотворным на радость твоим близким и всех dears! Ты только береги себя!
  • Потрясающий дуэт!
  • Очень ждем этот дуэт! Вчера кусочек показали на канале виртуозов, прекрасное исполнение! А клип когда обещанный? Уже нет прям сил ждать.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген публично поздравил младшего брата Абильмансура с днем рождения.

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