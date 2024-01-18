Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился со своими поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.
Певец выложил фотографию с легендой оперной сцены Пласидо Доминго и сообщил о дате премьеры их совместной работы.
"Завтра "Голос века", маэстро Пласидо Доминго и я представим премьеру "Искатели жемчуга" из оперы Жоржа Бизе", – написал Димаш у себя на странице в Instagram.
Подписчики Димаша Кудайбергена обрадовались этой новости и оставили восторженные комментарии:
- Поздравляю тебя, Димаш, с исполнением еще одной твоей детской мечты! Тебе Всевышним было дано мечтать по-крупному, ты с раннего детства видел свой путь в искусстве, твоя абсолютная вера соединила тебя с великими Мастерами! Твой постоянный и упорный труд был вознагражден – ты на сцене с еще одним величайшим Мастером – Пласидо Доминго! Это огромная радость видеть вас на одной сцене! Пусть твой дальнейший творческий путь будет ещё более ярким и плодотворным на радость твоим близким и всех dears! Ты только береги себя!
- Потрясающий дуэт!
- Очень ждем этот дуэт! Вчера кусочек показали на канале виртуозов, прекрасное исполнение! А клип когда обещанный? Уже нет прям сил ждать.
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген публично поздравил младшего брата Абильмансура с днем рождения.
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