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Известны результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов-2023

Футбол Лига Чемпионов Жеребьевка Фото: Instagram/championsleague
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона с участием лучших восьми футбольных клубов Европы на данный момент, сообщает Zakon.kz.

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По его итогам составы пар распределились следующим образом:

  • "Реал" (Испания) - "Челси" (Англия).
  • "Интер" (Италия) - "Бенфика" (Португалия).
  • "Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия).
  • "Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия).

Первые поединки состоятся 13 апреля, а ответные - спустя неделю, 20 апреля. Полуфиналы ЛЧ запланированы на 11 и 18 мая 2023 года.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.

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Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА
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