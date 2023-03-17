Известны результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов-2023

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона с участием лучших восьми футбольных клубов Европы на данный момент, сообщает Zakon.kz.

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По его итогам составы пар распределились следующим образом:

"Реал" (Испания) - "Челси" (Англия).

"Интер" (Италия) - "Бенфика" (Португалия).

"Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия).

"Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия).



Первые поединки состоятся 13 апреля, а ответные - спустя неделю, 20 апреля. Полуфиналы ЛЧ запланированы на 11 и 18 мая 2023 года.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.

