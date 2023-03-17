В Казахстане задержали подозреваемого в контрабанде автомобилей из России
Фото: polisia.kz
В Казахстане задержали подозреваемого в контрабанде автомобилей из России, сообщает Zakon.kz.
Полицейские предполагают, что мужчина является приверженцем деструктивного религиозного течения.
"В ходе обыска по месту жительства были обнаружены поддельные автомобильные государственные знаки, договоры купли-продажи автомобиля, доверенности, паспорта РФ, удостоверения личности гражданских лиц, декларации на товар, мобильный телефон Iphone 13 и квитанции", – говорится в сообщении в пятницу.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 385 УК РК.
Ранее сообщалось, что КНБ и ФСБ провели спецоперацию в трех городах Казахстана.
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