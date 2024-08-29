Спустя год Россия выдала Казахстану подозреваемого в международной контрабанде героина

Генеральная прокуратура Казахстана из России экстрадировала гражданина Кыргызстана, подозреваемого в контрабанде наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе РК 29 августа 2024 года рассказали, что в июне 2023 года подозреваемый в группе лиц организовал контрабанду героина весом около 60 кг и гашиша весом свыше 10 кг через территории нескольких государств.

"В ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск. В августе прошлого года он задержан в Москве, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", – сообщили в ведомстве.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

26 августа 2024 года сообщалось, что Россия выдала Казахстану гражданку РК для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.