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Законодательство РК

Спустя год Россия выдала Казахстану подозреваемого в международной контрабанде героина

За контрабанду героина в крупном размере в Казахстан экстрадировали из России кыргызстанца, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 09:28 Фото: Генпрокуратура РК
Генеральная прокуратура Казахстана из России экстрадировала гражданина Кыргызстана, подозреваемого в контрабанде наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе РК 29 августа 2024 года рассказали, что в июне 2023 года подозреваемый в группе лиц организовал контрабанду героина весом около 60 кг и гашиша весом свыше 10 кг через территории нескольких государств.

"В ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск. В августе прошлого года он задержан в Москве, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", – сообщили в ведомстве.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

26 августа 2024 года сообщалось, что Россия выдала Казахстану гражданку РК для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

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