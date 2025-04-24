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Экономика и бизнес

Ситуацию с картофелем по 1300 тенге объяснили алматинцам

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 13:18 Фото: Zakon.kz
В Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы прокомментировали Zakon.kz ситуацию со стоимостью картофеля.

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению Правительства, картофель включен в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ).

"В рамках регулирования СЗПТ на уровне местных исполнительных органов осуществляется контроль за уровнем торговой надбавки: она не должна превышать 15% от закупочной цены", – сообщили в управлении.

Там отметили, что в настоящее время в торговой сети "Magnum" идет продажа картофеля по фиксированной цене193 тенге за килограмм – он была закуплен по механизму форвардного закупа.

Но есть и другой картофель, стоимость которого может отличаться от фиксированной.

"Вместе с тем, для удовлетворения потребительского спроса в торговой сети "Magnum" расширен ассортимент овощной продукции, ведется реализация картофеля из Пакистана, Узбекистана, а также тепличного картофеля из других стран", – пояснили в управлении.

Там заверяют, что продолжат работу по обеспечению стабильного уровня цен на СЗПТ, в том числе через механизмы форвардного закупа и прямых поставок. И скоро горожане смогут порадоваться молодым овощам по доступным ценам.

"На сегодня управлением ведутся работы по поставке раннеспелых овощей в период межсезонья, данная продукция будет реализована в крупных торговых сетях "Small" и "Magnum", – сообщили в Управлении предпринимательства и инвестиций.

Ажиотаж поднялся в соцсетях, когда на прилавках крупного супермаркета Алматы появился ценник на картофель, достигающий 1300 тенге за кг.  

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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