Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Актюбинской области жителей села эвакуируют в школу

паводки Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актюбинской области жителей села эвакуируют в школу в связи с тем, что из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало и вода размыла ограждение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, возникла угроза подтопления населенного пункта.

"На месте находятся аким области Ералы Тугжанов и начальник ДЧС области. В настоящее время местными исполнительными органами проводится эвакуация жителей в сельскую школу п. Каратал, а также работы по восстановлению размытого участка обваловки", – говорится в сообщении.

Из города Актобе и ближайших районов выдвинулась группа сил и средств ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Актобе продолжает свою работу противопаводковый штаб.

Елена Беляева
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал крупного турнира в США
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал "Мастерса" в США
Жители села в ВКО поблагодарили президента за строительство фабрики в регионе
Жители села в ВКО обратились к президенту со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления