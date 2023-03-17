В Актюбинской области жителей села эвакуируют в школу

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Актюбинской области жителей села эвакуируют в школу в связи с тем, что из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало и вода размыла ограждение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, возникла угроза подтопления населенного пункта. "На месте находятся аким области Ералы Тугжанов и начальник ДЧС области. В настоящее время местными исполнительными органами проводится эвакуация жителей в сельскую школу п. Каратал, а также работы по восстановлению размытого участка обваловки", – говорится в сообщении. Из города Актобе и ближайших районов выдвинулась группа сил и средств ДЧС. Ранее сообщалось, что в Актобе продолжает свою работу противопаводковый штаб.



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