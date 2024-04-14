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Жителей села в Акмолинской области эвакуируют из-за размыва земляной насыпи

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 00:05 Фото: скриншот видео
В селе Пригородное Жаркаинского района Акмолинской области из-за поднятия уровня воды в реке Есиль произошел размыв земляной насыпи. Ведется эвакуация людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели ДЧС уже эвакуировали 20 человек, из них 12 детей.

Также известно, что с 9 по 14 апреля в населенном пункте Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области спасательной группой в составе военнослужащих воинской части 52859 продолжаются противопаводковые работы.

Ранее сообщалось, что 14 апреля в Западно-Казахстанскую область отправили специальную и инженерную технику для помощи в борьбе с паводками.

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.

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МЧС РК Акмолинская область Паводки-2024
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