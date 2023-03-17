Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Давид Лория снял свою кандидатуру с выборов в Мажилис

футболист Фото: Instagram/david_loriya
Президент Федерации футбола Астаны Давид Лория снял свою кандидатуру с выборов в Мажилис, сообщает Zakon.kz.

Между тем он остается кандидатом в депутаты маслихата Астаны.

"Рассмотрев поступившее в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан по одномандатному избирательному округу №2 письменное заявление кандидата Лории Давида Григорьевича об отзыве своей кандидатуры, окружная избирательная комиссия сообщает об отмене решения "О регистрации кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Лории Давида Григорьевича", 1981 года рождения, проживающего в городе Астане", – говорится в сообщении пресс-службы акимата Астаны.

Ранее сообщалось, почему на избирательном участке в Алматы распаковали бюллетени до выборов.

Читайте также

Как в РК ведется работа по увеличению пропускной способности на границе с Китаем

Матаев: При правильном подходе каждый казахстанец сможет получить доступное жилье

Казахстанские СМИ заключили меморандум о консорциуме по проведению национального Exit poll

Елена Беляева
Выборы в Мажилис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал крупного турнира в США
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал "Мастерса" в США
Жители села в ВКО поблагодарили президента за строительство фабрики в регионе
Жители села в ВКО обратились к президенту со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления