Президент Федерации футбола Астаны Давид Лория снял свою кандидатуру с выборов в Мажилис, сообщает Zakon.kz.

Между тем он остается кандидатом в депутаты маслихата Астаны.

"Рассмотрев поступившее в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан по одномандатному избирательному округу №2 письменное заявление кандидата Лории Давида Григорьевича об отзыве своей кандидатуры, окружная избирательная комиссия сообщает об отмене решения "О регистрации кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Лории Давида Григорьевича", 1981 года рождения, проживающего в городе Астане", – говорится в сообщении пресс-службы акимата Астаны.

Ранее сообщалось, почему на избирательном участке в Алматы распаковали бюллетени до выборов.