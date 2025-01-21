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Спорт

Давид Лория получил должность в Казахстанской федерации футбола

Давид Лория получил должность в Казахстанской федерации футбола, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 16:02 Фото: kff.kz
Экс-футболист национальной сборной Казахстана Давид Лория получил должность в Казахстанской федерации футбола, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 21 января 2025 года из информации, опубликованной на сайте федерации.

"Бывший футболист национальной сборной Казахстана Давид Лория занял пост вице-президента Казахстанской федерации футбола".Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Давид Лория – одна из знаковых фигур в истории казахстанского футбола. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как "Женис", "Есиль", "Шахтер", "Хальмстад" (Швеция), "Спартак-Нальчик" (Россия), "Астана", "Иртыш", "Ризеспор" (Турция), "Кайрат", "Каршияка" (Турция), "Ордабасы". Также защищал ворота национальной сборной Казахстана, провел 47 матчей, став рекордсменом сборной среди вратарей.

В 1999 году в составе молодежной сборной Казахстана сыграл на молодежном чемпионате мира, который прошел в Нигерии.

После завершения карьеры футболиста Давид Григорьевич занимал руководящие позиции в футбольном клубе "Астана", Федерации футбола Астаны, а также проекте Super Bol.

В 2019-2022 годах проходил обучение спортивному менеджменту по магистерской программе УЕФА UEFA MIP – UEFA Executive Master for International Players.

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Ранее в Казахстанской федерации футбола сообщили, что вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов стал игроком футбольного клуба "Сабах" из Азербайджана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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